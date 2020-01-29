قيادي بالوفاق: حفتر استعان بمرتزقة النظام السوري

المستقلة / كشف قيادي في قوات حكومة الوفاق الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا.

وقال سليم قشوط، عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية، بمحور الطويشة، جنوبي العاصمة طرابلس، إن استعانة حفتر بـ”مرتزقة سوريين موالين للنظام، يعود إلى العجز الذي تعاني منه مليشياته في العدد، والعتاد، بعد معارك استنزاف استمرت 9 أشهر من القتال جنوبي العاصمة”.

وكان أحمد المسماري، الناطق باسم مليشيات حفتر، قال في حوار مع قناة “ليبيا روحها الوطن” تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، “بعد 7 آلاف قتيل من قواتنا فكيف يُطلب منا وقف إطلاق النار”.

والأحد، نظمت أسر سودانية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعاقدات شركة إماراتية، مع أبنائها وإرسالهم للقتال في ليبيا واليمن، بدلا من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات، حسب العقود المبرمة.