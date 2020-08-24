(المستقلة)… أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون عن وجود مشروع لإشعال فتنة وحرب اهلية في مدن وسط وجنوب العراق ، مبيننا ان هذا المشروع بدأ عند تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب العراق خلال الأيام الماضية بحرق وهدم ومهاجمة مقرات الأحزاب والفصائل،

وكشف سعد المطلبي في تصريح لمراسل (المستقلة) اليوم الاثنين ان “هناك مشروعا مدعوما خارجياً وجهات داخلية تنفذه، يهدف الى اشعال فتنة وحرب اهلية شيعية * شيعية في مدن وسط وجنوب العراق من خلال التصعيد في الاحتجاجات وخروجها عن السلمية”.

وتابع المطلبي ان “هذا المشروع بدأ، عند تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الماضية بحرق وهدم ومهاجمة مقرات الأحزاب والفصائل وكذلك دعوات حمل السلاح من قبل المتظاهرين لكن المشروع افشل بحكمة المتظاهرين السلميين الذين ادركوا خطورة الامر”.

وتزايدت التظاهرات الغاضبة من جديد في مدن جنوب العراق بعد سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين بارزين في الاحتجاجات في محافظة البصرة وذي قار من قبل مسلحين مجهولين، حيث تفجرت التظاهرات للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين ، وقام العشرات من المتظاهرين الغاضبين في ذي قار بتهديم مقرات الحكمة والعصائب والدعوة والحزب الشيوعي وبدر بالجرفات. (النهاية)