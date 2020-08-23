قيادي : الكاتم لن يكتم أصوات المتظاهرين في بغداد والمحافظات
اكد القيادي العراقي كريم النوري، ان الكواتم لن تكتم أصوات المتظاهرين,
وقال النوري في تدوينة له إنه تابعته المستقلة , “غبي وأحمق من يتوهم بان الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين وما حصل ويحصل من تداعيات خطيرة سببها سوء تقديرات اصحاب الكواتم القذرة”.
واستشهد النوري بكلام للإمام علي عليه السلام (اياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك)، منهياً تغريدته بهاتشاغ: “الكواتم لا تكتم الأصوات”.
غبي وأحمق من يتوهم بان الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين وما حصل ويحصل من تداعيات خطيرة سببها سوء تقديرات اصحاب الكواتم القذرة.
( اياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك) الامام علي.#الكواتم_لا_تكتم_الاصوات
— كريم النوري (@karemnory3) August 22, 2020
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