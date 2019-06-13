قيادة عمليات بغداد : رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة

(المستقلة) … اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (المستقلة)، ان “كوادر الامانة قامت برفع الكتل عن موقعين تمثل الموقع الاول بالكتل الكونكريتية عن محيط صندوق الإسكان العراقي ضمن شارع بور سعيد شرقي بغداد”.

وأضاف البيان ان “الموقع الاخر تمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك قرب الكراج متعدد الطوابق وسط بغداد”.

وأشار البيان الى ان “العمل تم بجهد مشترك وضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية والدوائر البلدية التي باشرت بحملة لتنظيف المواقع بعد رفع الكتل الكونكريتية عنها”.