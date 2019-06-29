قيادة شرطة كربلاء تعلن انقاذ حياة شابين شقيقين من موت محقق في شط الهندية

وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه، “أثناء تجوال احدى دوريات خفر السواحل في شط الهندية استنجد بهم احد المواطنين حول غرق أولاده في النهر اسفل جسر الهندية، وعلى الفور تحركت شرطة النجدة النهرية بزوارقهم وبسرعة قياسية الى مكان الحادث وانقاذ حياة الغرقى من موت محقق، حيث كان والدهم يستصحبهم معه من محافظة بابل لغرض السياحة”.

ودعت القيادة، المواطنين وخصوصا فئات الشباب الى “تجنب مخاطر السباحة في الانهر والمستنقعات المائية والالتزام بتحوطات السلامة والامان وذلك حفاظا على ارواحهم وسلامتهم”.