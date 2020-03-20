قوى شيعية تشكل لجنة سباعية جديدة مهمتها إبلاغ صالح رفضها للزرفي وترشيح اخر

( المستقلة)….. كشفت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري عن تشكيل قوى شيعية لجنة سباعية جديدة مهمتها إبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفضها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وترشيح شخصية مناسبة للمنصب مستقبلاً.

وقال مصدر من داخل الكتلة لل( المستقلة ) اليوم الجمعة إن “رؤساء الأحزاب والكتل الشيعية، عدا سائرون والنصر عقدوا اجتماعين منفصلين في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أحدهما لرؤساء الأحزاب والآخر لرؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب”.

وأضاف ان “المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة سباعية من الكتل الشيعية لإبلاغ رئيس الجمهورية رفضهما لتكيلف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة”.

وأشار إلى أن “إصرار رئيس الجمهورية على تكليف الزرفي سيدخل البلاد في أزمة سياسية، فضلا عن تجاوزه استحقاق المكون الشيعي والكتلة الأكبر في مجلس النواب”.

وتابع أن “اللجنة السباعية المشكلة حديثاً، ستقوم بالفترة المقبلة بترشيح شخصية مناسبة لتولي رئاسة الوزراء ضمن استحقاقها الدستوري”.( النهاية)