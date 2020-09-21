قوة من مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية لتحرير الناشط المختطف

قوة من مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية لتحرير الناشط المختطف

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاثنين ، عن تكليف قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالتوجه الى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .

وقال بيان صادر عن الخلية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، وجه قيادة العمليات المشتركة باجراء فوري للبحث عن الناشط المدني المختطف سجاد العراقي “.

وذكر ان ” قوة من جهاز مكافحة الارهاب كلفت بالتوجه الى مدينة الناصرية مسنودة بطيران الجيش للبحث عن سجاد العراقي وتحريره واعتقال خاطفيه “.

يذكر ان الناشط المدني سجاد العراقي اختطف ، مساء السبت ، الماضي في مدخل الناصرية الشمالي من قبل مسلحين مجهولين ، كما واصابوا ناشط اخر كان برفقته بطلق ناري في ساقه .

واعلنت قيادة شرطة ذي قار عن تعرفها على السيارة التي استخدمت في عملية الاختطاف وحددت موقعها في منطقة تبعد 15 كم عن مدينة الناصرية، مشيرة الى تطويق المنطقة بالكامل لكنها احجمت عن اقتحامها كونها منطقة عشائرية وتخوفا من حصول صدامات مسلحة.