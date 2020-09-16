قوة من سوات تعتقل مدير التقاعد السابق احمد الساعدي

المستقلة /- اكد مصدر أمني، مساء امس الثلاثاء، بأن قوة من “سوات” اعتقلت ستة مسؤولين عراقيين ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “قوة أمنية من سوات اعتقلت، يوم امس ستة مسؤولين مع مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد بتهمة الفساد”.

وأشار المصدر الى أن “هناك حملة بحق مسؤولين كبار ستنفذ قريباً” دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد مصدر مطلع ، بأن قوة من مكافحة الإرهاب ألقت القبض على مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد بتهمة الفساد، مشيرا الى إيداعه في الحجز لحين عرضه على قاضي التحقيق الخاص بالنزاهة.

وأشار المصدر إلى أن القوة العسكرية تحركت لاعتقال الساعدي بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.