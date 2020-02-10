قوة مشتركة : القبض على (اربعة) عناصر من داعش في الموصل

المستقلة .. أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على اربعة داعش في الجانب الايمن من الموصل.

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وقال اعلام الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية تتمكن من القاء القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية”.

واضاف أن “احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”، مشيراً إلى أنه “تم القبض عليهم في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.