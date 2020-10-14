قوة كربلاء النسوية تشارك في خطة النجف الامنية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن “القوة النسوية التابعة لقيادة الشرطة شاركت في الخطة الامنية المعدة لمناسبة وفاة الرسول الاعظم محمد بن عبد الله ( ص) في محافظة النجف الاشرف لتفتيش النساء الزائرات .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” شرطة كربلاء أعدت خطة امنية بمناسبة زيارة الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف لأداء مراسيم شعائر وفاة النبي محمد (ص) تضمنت إرسال أفواج طوارئ وعدد من التشكيلات الامنية بحماية الزائرين من كربلاء المتوجهين النجف “.

وأضاف كما “نشرت قيادة شرطة كربلاء تعزيزات امنية اضافية على طول الطريق في الذهاب والاياب بالاشتراك مع القوات الامنية لمحافظة النجف “.