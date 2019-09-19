قوة قتالية من كربلاء تدمر مضافات لداعش في صحراء الانبار

( المستقلة ) / علي النصر الله / … شاركت قوة قتالية تابعة الى قيادة شرطة محافظة كربلاء عملية إرادة النصر في مرحلتها الخامسة في صحراء محافظتي كربلاء والانبار ، أسفرت عن تدمير مضافات لداعش وتفكيك عبوات ناسفة .

وقال قائد الشرطة اللواء أحمد زويني لــــ ( المستقلة ) مساء الخميس ، إن ” افواج الطوارئ والقوات القتالية التابعة الى قيادة شرطة كربلاء شاركت ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الخامسة والتي انطلقت بقيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، وتحت اشراف ميداني من قبل القيادة الامنية العليا ، وذلك بهدف ملاحقة العناصر الارهابية ودك اوكارهم في عمق المناطق الصحراوية لمحافظتي الانبار وكربلاء “.

وأضاف زويني إن “عملية إرادة النصر الخامسة أسفرت عن تدمير عدد من المضافات ، وتفكيك بعض العبوات ، والعثور على بعض الاكداس من مخلفات داعش الإرهابي “،

وبين إن ” هذه العمليات العسكرية جاءت من أجل اعتقال الارهابيين المنهزمين، و المطلوبين الى القضاء لتحقيق العدالة ، وتجفيف منابع الارهاب، أضافة الى تعزيز الأمن والاستقرار لسكان تلك المناطق “.