قوة امنية تمنع قنوات فضائية من تغطية تظاهرات كركوك

(المستقلة)..منعت قوة امنية تابعة للواء (٦١) في كركوك كوادر مجموعة من القنوات الفضائية، من تغطية تظاهرة انطلقت في كركوك، صباح اليوم الجمعة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة العهد قيس الزبيدي قوله “انه وأثناء تغطيته للتظاهرات التي قام بها الفلاحون في سايلو كركوك للمطالبة بتسهيل عمل تسويق محاصيلهم الزراعية، منعته القوات الامنية من التغطية هو و كوادر فضائيات (الشرقية، وكلي كردستان، وروداو،و وكالة كركوك ناو، وقناة كلي كردستان) وصادرت معداتهم”.

واضاف الزبيدي “ان القوات قامت بتفريق المحتجين وأطلقت العيارات النارية فور وصولها، وسحبت الكاميرات الخاصة بالفضائيات، وحذفت المسجل في اشرطة الفيديو، وطالبت الكوادر الإعلامية بمغادرة مكان التظاهرة على الفور”.

ورفضت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق منع الصحفيين والاعتداء عليهم اثناء اداء لعملهم في تغطية واقع الاحداث، معتبرة ذلك “انتهاكا و تطاولا على مبادئ حرية الصحافة والإعلام، وتكميما للافواه”.

وفي الوقت الذي اعلنت الجمعية عن اسفها لما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة في الاقليم، جددت مطالبتها للسلطات فيه، بإيقاف القمع المتكرر لحرية الصحافة والاعلام، ومنع تكرار التجاوزات الصادرة من القوات الأمنية ضد الصحفيين، وحمايتهم بدلا من الاعتداء عليهم.