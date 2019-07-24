قوة امنية تداهم منزل مراسل I NEWS الفضائية في البصرة

(المستقلة)..داهمت قوة امنية منزل مراسل قناة INEWS الفضائية،في محافظة البصرة، حسن صباح، مساء امس الثلاثاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن صباح قوله “في الساعة العاشرة من مساء يوم امس قامت قوة امنية ، بمداهمة منزلي الواقع في قضاء الزبير.

واشار الى ان “القوة مكونة من افواج الطوارئ وشرطة المطار، و دخلت الى المنزل بقيادة النقيب نوار الدوسري الذي يعمل مديرا لمركز شرطة المطار، بحثا عني عندما كنت خارج المنزل وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم غادرت المنزل دون ان تدلي بأي معلومة”.

واضاف “بعد الأتصال بعدة اطراف تبين ان هناك شكوى ضدي من شركة تكسي مطار البصرة منذ عام ونصف العام (بتأريخ 18-2-2018) عند قاضي محكمة المعقل محسن الخفاجي”.

ونوه صباح الى ان “تحريك هذه الدعوى يأتي بالتزامن مع الكشف لموضوع شراء سيارة لقاض اخر غير المذكور اعلاه يعمل في محكمة المعقل ب 96 مليون دينار من اموال المنافع الاجتماعية المخصصة للخدمات من مدير الشركة العامة للموانئ صفاء المالكي”.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، “بشدة ما تعرض له الصحفي (حسن صباح) من مداهمة لمنزله و ترويع لعائلته في ساعة متأخرة مساء امس، و البحث بطريقة و كأنه مجرم و كان من المفترض ان يُبلغ بالدعوى المقامة ضده بدلاً من مداهمة منزله”.

وطالبت الجمعية الجهات القضائية في البصرة و سائر المحافظات بتقصي حقائق المتعلقة بالدعوات التي تُرفع ضد الصحفيين “كونها وسيلة ضغط لتكميم الافواه في حين من واجب القضاء الحفاظ على القوانين و الدستور الذي كفل حرية التعبير و اعطاء للعمل الصحفي مهنيته و خصوصيته”.