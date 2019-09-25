قوة امنية تحتجز مراسل ومصور قناة داخل مكتب رئيس الوزراء وتصادر معداتهم

(المستقلة)..ادانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، اعتداء واحتجاز القوات الامنية لفريق تصوير قناة NRT خلال تغطيتهم لتظاهرة حملة الشهادات العليا امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحجة عدم امتلاكهم كتب رسمية لتغطية التظاهرات.

وونقل بيان اصدرته النقابة عن مسؤول قسم المراسلين في قناة NRT عربية انمار غازي قوله: ان “قوة امنية من اللواء 57 التابع لحماية رئاسة الوزراء احتجزت فريق تصوير القناة المتكون من المراسل علي مروان، والمصور امجد عيدان، داخل مكتب رئيس الوزراء، بعد ان اعتدت عليهم ومنعتهم من التصوير خلال تغطيتهم لتظاهرة حملة الشهادات العليا امام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.

واضاف، ان “القوة اعتدت بالسب والشتم على فريق التصوير وصادرت معداتهم”، منوها الى ان “مصادرة القوات الامنية لمعدات التصوير ومنع الاعلاميين من التصوير بحجة عدم امتلاكهم كتب رسمية لتغطية التظاهرات ما هو الا اعتداء صريح على حرية العمل الاعلامي التي كفلها الدستور العراقي “.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والقيادات الامنية التدخل لاطلاق والحفاظ على سلامة فريق تصوير قناة NRT عربية، وانهاء موضوع الموافقات الامنية الخاصة بالتصوير، من اجل انهاء ملف الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الامنية على الاعلاميين.