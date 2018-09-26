قوة أمنية تقبض على متهم بإلقاء قنبلة يدوية على قائمقامية أبي الخصيب

(المستقلة) … أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأربعاء، بأن قوة من الشرطة ألقت القبض على متهم بإلقاء قنبلة يدوية على قائمقامية قضاء أبي الخصيب.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “قوة من قسم مكافحة الإجرام في البصرة ألقت القبض على متهم بإلقاء قنبلة يدوية على قائمقامية قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب المحافظة”، مبيناً أن “عملية القاء القبض نفذت بعد اجراء تحريات دقيقة”.

ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن “المتهم اعترف خلال التحقيق معه بتنفيذ الهجوم”.

يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد بين حين وآخر جرائم قتل ذات دوافع جنائية، كما تحصل في المحافظة نزاعات عشائرية تتطور أحياناً الى تبادل اطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.