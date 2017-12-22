قوة أمنية تعتدي على مراسل NRT بالسلاح في السليمانية و ترحله لأرييل

(المستقلة)..تعرض مراسل قناةnrt (هيرش قادر) الى اعتداء مسلح من قبل عناصر أمنية في احد أسواق السليمانية و أمروه بالرحيل الى اربيل .

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم، عن هيرش قوله انه “كان متواجدا في السليمانية لقضاء إجازته مع عائلته و فوجئ بمهاجمته من قبل مجموعة مسلحة من قوات الامن في شارع اورزدي في المدينة و اعتدوا عليه بالضرب بالايدي و الاهانات و الشتم بكلمات بذيئة غير لائقة عندما ، بحجة اني مراسل اربيل في ان ارتي و انه غير مسموح بتواجدي في السليمانية”.

و ذكر هيرش ان “القوة المسلحة تضاعفت من ست عناصر الى اكثر من عشرين عنصرا أمنيا مسلحا موجهين أسلحتهم عليّ و سحبوا هاتفي الخاص و فتشوه بدقة و من ثم اقفلوه لمدة نصف ساعة ، من بعدها أمروني بالرحيل الى اربيل “.

و مع التصعيد الخطير الذي يتعرض له الاعلاميين في السليمانية ، ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له (هيرش قادر) و طالبت بتدخل فوري من القيادات الأمنية في المدينة و من القائد العام للقوات المسلحة بايقاف الاعتداءات المسلحة التي يتعرض لها كوادر المؤسسات الإعلامية هناك من قبل عناصر الامن .