قوات مكافحة الشغب تنهي اعتصام المهندسين امام شركة نفط ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. انهت قوات مكافحة الشغب في محافظة ميسان،اليوم الاثنين، اعتصام المهندسين المطالبين بايجاد فرصة عمل في شركة نفط ميسان بعد اكثر من 30 يوم لاعتصامهم امام مبنى شركة نفط ميسان وسط العمارة.

وذكر شهود عيان ان قوات الامن فضت الاعتصام بالقوة واعتقلت عدد منهم واودعتهم السجن في حي الحسن العسكري ، موضحين ان المعتصمين منعوا، اليوم، موظفي شركة النفط من الوصول الى عملهم (حسب رواية بعض موظفي الشركة) مما دفع الشركة الى تقديم طلب لانهاء الاعتصام .

من جانبها اوضحت شرطة المحافظة بان هنالك امرا قضائيا صدر لفض الاعتصام بعد شكوى دائرة النفط .

وفي سياق متصل اعلن مكتب النائب محمود اديب الكعبي الافراج عن جميع المهندسين الستة الذين تم اعتقالهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين.