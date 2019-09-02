قوات مكافحة الشغب تمنع اربعة قنوات من التغطية أمام شركة نفط ميسان

(المستقلة)..منعت قوات مكافحة الشغب في ميسان مجموعة من القنوات الفضائية من التغطية الاعلامية من ضمنها قنوات (السومرية، دجلة، البينة، العهد).

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة السومرية علاء الصبيحاوي قوله “أثناء تغطيتنا لعملية فض اعتصام لمجموعة من المهندسين أمام شركة نفط ميسان من قبل قوات مكافحة الشغب فوجئنا باعتداء احد الضباط على الزميل حسن عيسى مصور قناة دجلة الفضائية وسحب معدات التصوير ومسح المادة التصويرية، وعند محاولتنا تهدئة الموقف جوبهنا بمنعنا جميعا من التصوير والتغطية”.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراق ما حدث من منع من التغطية والتصوير انتهاكا فاضحا للدستور الذي كفل حرية العمل الصحفي والاعلامي بكل اشكاله.

وطالبت الجمعية الجهات الامنية في محافظة ميسان بالتدخل لايقاف ومنع هذه الانتهاكات المتكررة.