قوات مشتركة تبدأ عملية “إرادة النصر ” لتفتيش مناطق شمال الفرات

المستقلة/ باشرت عمليات الجزيرة عملية تفتيش في المنطقة الممتدة من نهر الفرات وبإتجاه نينوى وصلاح الدين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة.

المستقلة ، اليوم الاحد، إن “قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة والثامنة ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري والوكالات الامنية وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف باشرت بعملية تفتيش منطقة الجزيرة الممتدة من نهر الفرات وبإتجاه نينوى وصلاح الدين للبحث عن أوكار داعش الإرهابي وتدميرها ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثامنة”. وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تابعته، اليوم الاحد، إن “قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة والثامنة ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري والوكالات الامنية وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف باشرت بعملية تفتيش منطقة الجزيرة الممتدة من نهر الفرات وبإتجاه نينوى وصلاح الدين للبحث عن أوكار داعش الإرهابي وتدميرها ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثامنة”.