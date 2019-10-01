قوات سوات تعتدي بالضرب على أربعة إعلاميين لمنعهم من تغطية تظاهرات الديوانية

(المستقلة)..تعرض مجموعة من الاعلاميين إلى الضرب والمنع من التغطية اثناء تغطية تظاهرات محافظة الديوانية مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن زيد الفتلاوي مراسل قناة دجلة في الديوانية قوله ان الصحفيين تعرضوا للمنع اثناء توجههم لساحة التظاهر، من قبل العناصر الامنية، مبينا ان الصحفيين اتصلوا بقائد الشرطة، الذي امر بالسماح لهم تغطية التظاهرات.

وأضاف “بعد مرور ساعة قامت قوات سوات بالاعتداء علينا بالضرب ومنعنا من التغطية ومصادرة معدات تصوير كادر دجلة، اضافة لمعدات الصحفيين محمد حسن مراسل قناة التغيير، حسن المياحي مراسل قناة النجباء، مصطفى المياحي مصور قناة العهد، نبيل الجبوري مراسل وكالة ناس”.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما حدث اليوم من اعتداء على الاعلاميين في محافظة الديوانية وساحة التحرير مؤشر خطير على عدم احترام الحكومة لحرية الصحافة والاعلام التي كفلها الدستور العراقي.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بفتح تحقيق بالانتهاكات التي طالت الصحفيين العراقيين اليوم في جميع ساحات التظاهر.

كما ناشدت الجمعية المنظمات الاممية للتدخل من اجل انهاء “مهزلة قمع الصحفيين”.