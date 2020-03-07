قوات خاصة تدخل بيت لحم لمواجهة كورونا

المستقلة /قررت السلطات الفلسطينية، ارسال قوات خاصة الى مدينة بيت لحم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار :” استناداً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بما يخص ” فايروس كورونا” وتنفيذاً لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بما تم الإعلان عنه بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين للحد من إنتشار الفايروس والقضاء عليه لذلك فإن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء/نضال أبو دخان أكد على ما يلي :

– رفع نسبة الجاهزية والإستنفار إلى أعلى درجة وهي ١٠٠٪ وفي كافة المناطق الفلسطينية.

– أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني بكافة المحافظات جاهزة لأي طارئ يستدعي تدخلها.

– أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني أوعزت لكل منتسبيها بضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة خلال التعامل مع الجمهور.

– أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني على أتم الإستعداد لتقديم كافة الإحتياجات للحد من إنتشار هذا الفايروس.

– أن الفريق الطبي التابع لقوات الأمن الوطني رفع نسبة جاهزيته إلى أقصى درجة ١٠٠٪ وهو على أتم الإستعداد لمساندة كوادر وزارة الصحة الفلسطينية.

– أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني عززت من تواجدها بشكل مكثف على مداخل ومخارج المحافظات الفلسطينية تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بمنع دخول السياح القادمين من دول محظورة بسبب المرض للدخول إلى المحافظات وخصوصاً ” بيت لحم وأريحا”

– إرسال الكتيبة الخاصة التاسعه إلى محافظة بيت لحم نظراً لزيادة عدد الحالات المصابة في المحافظة.

– وقف إجازات الكوادر العسكرية حتى إشعار آخر

– نتمنى السلامة للجميع، ويداً بيد من أجل محاربة هذا الفايروس.