قوات حفظ النظام تصدر بيان عن فيديو “الاعتداء” وإلاهانة والتعذيب لمراهق

(المستقلة)… اصدرت قيادة قوات حفظ القانون بياناً بشأن فيديو “الاعتداء” على احد المواطنين في بغداد، مؤكدة أن واجبها حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) إنه “نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص”.

وأضاف البيان أن “الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سيء يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت ادانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة”.

وأوضح أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم احالة أي شخص يثبت تورطه أو اساءته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أمر بالتحقيق في الواقعة كما أقال اللواء الركن سعد خلف بدر عواد قائد قوات حفظ القانون من منصبه وأحاله إلى الامرة.

ويظهر المقطع المصور عددا من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بفتى مراهق يبدو أنه لم يبلغ ١٨ عاماً من عمره وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء.

ويقوم أحد هؤلاء بقص شعر الفتى بينما يوجه آخرون الشتائم إليه وإلى والدته، في المقطع الذي لم يعرف بعد مكان وزمان تصويره.

ووفق ما علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوة الأمنية الظاهرة في المقطع المصور تابعة إما للفوج الأول أو الثاني في قوات حفظ النظام التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أواخر أيامه في المنصب. (النهاية)