قوات حفتر تجدد خرق وقف إطلاق النار

المستقلة /أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مساء الخميس، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حتفر اخترقت من جديد وقف إطلاق النار، وقصفت أحد حقول النفط جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم قوات “الوفاق” محمد قنونو في بيان صحفي، إن “مليشيات المتمرد حفتر خرقت وقف إطلاق النار مجددا، بعد قصفها مجمع البريقة النفطي بطريق المطار بقذائف هاون، ما تسبب في أضرار مادية في المجمع النفطي”.

ويأتي الخرق الجديد لقوات حفتر، بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الألماني أن حفتر وافق على الالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا.

وفي سياق آخر، أشار قنونو إلى أن سرية الرصد والاستطلاع التابعة لقوات “الوفاق” وثقت أماكن تواجد جثث الضحايا المدنيين، الذين جرى استهدافهم من قوات حفتر أثناء محاولتهم الخروج من منازلهم.

وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بأن عدد الجثث 6، بينهن امرأتان إحداهن تحتضن طفلا، مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق حاولت انتشال الجثث، لكنها تعرضت لإصابات بنيران قناصة قوات حفتر.

ولفت قنونو إلى أن هناك اتصالات مكثفة بالمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لانتشال الجثث، داعيا النازحيين الليبيين إلى أخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم في هذا التوقيت، “الذي تسرح فيها المليشيات وتبحث عن أي فرصة للانتقام”.