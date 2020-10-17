قوات امنية تحتجز صحفيين اثناء تغطيتهم حادثة حرق مقر “البارتي” في بغداد

المستقلة.. احتجزت عناصر امنية تابعة للشرطة الاتحادية في بغداد فريق قناتي العهد وآي نيوز، صباح اليوم السبت.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل العهد في بغداد محمد العواد قوله أن زملائه في القناة محمد الزهيري، وعلي جاسم، وعباس الدلفي تم اعتقالهم اثناء تغطيتهم للتظاهرات التي انطلقت اليوم امام مقر الحزب الكردستاني وسط بغداد.

من جهة اخرى واثناء التظاهرة ايضا قامت عناصر امنية اخرى باحتجاز مراسل قناة اي نيوز ابراهيم المحمود والمصور محمد سامي، ومراسل قناة روداو هلكوت عزيز ومصورها خطاب العجمي واستولوا على معداتهم، واقتادوهم الى جهة مجهولة، واطلقوا سراحهم بعد مضي ٣ساعات.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق احتجاز الصحفيين دون سند قانوني، مشيرة الى أن ذلك يعد انتهاكا ومخالفة قانونية صريحة، لا سيما وان وجود الصحافة قرب اي تظاهرة او حدث ما يؤشر تغطيتهم وليس مشاركتهم.

وطالب الجمعية وزير الداخلية والقيادات الامنية الى الاسراع في وضع حد للتجاوزات التي تصدر من القوات الامنية ضد الصحفيين.