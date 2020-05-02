قنبر : العراق ليس بإمكانه الانتصار على تنظيم داعش من دون اميركا

المستقلة ..يرى السياسي العراقي، انتفاض قنبر، ان العراق ليس بإمكانه الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي من دون الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد تعرضت لهجوم من قبل تنظيم داعش في منطقة المكيشفية في محافظة صلاح الدين، فجر اليوم السبت، الامر الذي خلف 10 شهداء واصابتين في صفوف الحشد.

وقال قنبر في تغريدة له على “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، إن “هجوم المكيشيفة يبين: رجوع قوي لداعش ، فشل الحشد عسكرياً رغم الكلفة العالية غياب الطيران الامريكي بسبب هجومات ميليشيات ايران ويعد نصراً للدواعش”.

وتابع “على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات لتطمين الامريكان وارجاعهم الى معركة داعش فورا!”، مبيناً ان “العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا”.