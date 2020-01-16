قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة
المستقلة / الهالات الداكنة والخطوط الدقيقة شائعة جدًا وتظهر عادة عند التقدم في العمر.
ويمكن أن تظهر هذه المشكلات حتى قبل بلوغك سن 25 بسبب التوتر ، واستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، ونقص العناية بالبشرة / والعيون ، والنظام الغذائي غير الملائم ، إلخ.
هناك الكثير من كريمات العين التجارية المتوفرة في السوق، ولكن هذه الوصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والهالات الداكنة.
قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة
الفوائد:
القهوة : تزيد من الدورة الدموية وتساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وتضيء بشرتك. تساعد على تخفيف الخطوط الدقيقة والهالات تدريجياً.
جل الصبار- يحافظ الصبار على ترطيب البشرة ويمنع الخطوط الدقيقة.
الأشياء التي تحتاجين اليها:
1 ملعقة كبيرة من جل الصبار النقي
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة العضوية أو ملعقة صغيرة من زيت القهوة
بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك.
الطريقة:
في وعاء ، يُضاف جل الصبار وزيت القهوة. ويمزج جيداً. أضف المنتج في جرة محكمة الغلق. أضف بضع قطرات من الزيت العطري لتحقيق فوائد إضافية.
للاستخدام ، خذ بعض المنتجات على إصبعك واضغط عليه أسفل عينيك وقم بتدليكه على وجهك قبل النوم. عند استخدامه بانتظام ، يمكن أن يساهم الجل في تحقيق بشرة متينة وناعمة وخالية من المشاكل.
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