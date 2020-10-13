قناة MBC تحذف مسلسل “التغريبة الفلسطينية” بأوامر اماراتية .. وجوليت عواد ترد – فيديو

المستقلة / – بعدما قامت مجموعة MBC التي إستولى عليها ولي عهد أبوظبي ، بحذف المسلسل الفلسطيني التغريبة الفلسطينية، و الذي عرض على القناة قبل 16 عاما.

أجبرت حملة تدشنت على القناة عبر منصات التواصل الاجتماعي على إعادة المسلسل في تطبيقها شاهد، حيث أعادت شبكة “MBC” مسلسل “التغريبة الفلسطينية” على منصتها “شاهد نت”، بعد ساعات من حذفه، على إثر حملة شنها ناشطون فلسطينيون وعرب.

وتفاعلت العديد من الصفحات ضاغطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز النشطاء على المشاركة ضد خطوة القناة، وهو ما نجح بعد ساعات من إعادة المسلسل للموقع مجدداً، دون أن تصدر القناة أي تصريح رسمي في دعوات لخفض تقييم تطبيق “شاهد نت” عبر متجر جوجل على “آندرويد” والذي انخفض بالفعل إلى 1.2، بعد استجابة واسعة من مشاركين للحملة، ما دعا بالقناة إلى إخفائه رسمياً في ظل الهجوم الواسع عليها بعد حذفها للمسلسل الذي يوثق أحد أهم الحقب في التاريخ الفلسطيني.

ونشرت الممثلة الأردنية القديرة جولييت عواد التي لعبت دور ” ام احمد ” في المسلسل رسالة لكل الشرفاء الذين وقفوا ضد شاهد نت بعد حذفه لمسلسل التغريبة الفلسطينيه.

رسالة الممثلة الاردنية جولييت عواد " ام احمد " لكل الشرفاء الذين وقفوا ضد شاهد نت بعد حذفه لمسلسل التغريبة الفلسطينية

وشكر خاص للحج مش هيك ومتابعيه#مش_هيك pic.twitter.com/T5cN8NarMu — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020

عااااااااجل : موقع شاهد نت يقوم بإعادة عرض مسلسل #التغريبة_الفلسطينية بعد الحملة الكبيرة التي قمنا بها ضدهم 😃😃#مش_هيك pic.twitter.com/RDc9tBsfnW — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020