قناة أبوظبي تطرد «وسيم يوسف» وخطوة مفاجئة لسحب جنسيته الإماراتية

المستقلة /كشفت صحفية إماراتية أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان” للداعية وسيم يوسف .

وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “القول الفصل” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الإمارات.

وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات .

ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.

ويؤكد وقف قناة أبوظبي برنامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن مسؤولين الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “الشيخ وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.