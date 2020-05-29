قميص أرسنال الجديد يشعل مواقع التواصل بالسخرية

لم تمر ساعات قليلة على تسريب صور لقميص نادي أرسنال خارج ملعبه خلال الموسم القادم 20-21، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من هذا القميص.

سيكون لون قميص أرسنال بحسب التسريبات أبيض، وهو من صناعة شركة “أديداس”، ويحمل العلامة التجارية للشركة الراعية “طيران الإمارات”، بالإضافة إلى شعار قم بزيارة رواندا على الكم الأيسر، وسيتم الإعلان رسميا عن هذا القميص الشهر المقبل.

إلا أن أبرز ما يميز هذا القميص هي الخطوط الخمرية اللون المنتشرة على القميص، التي تشبه إلى حدا ما الدماء، وهذا ما أدى إلى انتشار التعليقات الساخرة منه، التي انتشرت بشكل واسع، خاصة من متابعي الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودفع هذا التصميم أحد المغردين إلى التعليق بأنه يبدو عندما ترتديه كأنك كنت مع تايسون فيوري (الملاكم الإنكليزي الشهير).

ويقول آخر إنه مستوحى من مسلسل الزومبي الشهير walking dead.

فيما غرد ثالث بأنه يعطي إشارة للموسم الرهيب الذي ينتظره فريق أرسنال.

ونشر آخر مقطع فيديو قصير يشرح فيه الطريقة التي تم بها تصميم القميص.