قمر تفضح المستور و تلجأ الى القضاء

(المستقلة)..كشفت الفنانة اللبنانية قمر ان وكيلها القانوني المحامي جوزيف الاسمر يتولى في الفترة الحالية متابعة ملف الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد المدعوة نجوى خليق الله .

وأشارت إلى أن الدعاوى تتضمن القدح و الذم و التشهير و التهديد و السعي المستمر للاساءة الى جانب قضايا اخرى تتعلق بالتجني و فبركة احداث ووقائع بهدف الابتزاز المالي و استعطاف الرأي العام واستغلال الاعلام للحصول على الشهرة على حساب سمعة و كرامة الاخرين , و بتحريض من جهات اصبحت مكشوفة و ستتم ملاحقتها ضمن الاطر القانونية المرعية الاجراء .

واوضحت قمر ان اللجوء الى القضاء سوف يشمل كل المحرضين و المشاركين و المتورطين في هذه القضية , خصوصاً بعد ان فبركت خليق الله قصة خطفها التي تبدو اقرب من حلقة في مسلسل درامي بغية مضاعفة الابتزاز و الحصول على مكاسب مالية او معنوية بشكل اكبر .

واضافت ان اسماء كبيرة و كثيرة متورطة في هذه الموضوع و سوف تخرج جميعها الى العلن , استناداً الى وثائق و تسجيلات و صور و افلام جرى الحصول عليها لتعزيز الحق و دحض الباطل .

و اوضحت ان أي تبني او تحريف او فبركة للاحداث نواح لن تمر مرور الكرام و سوف يتم معالجتها عبر القضاء , لان من واجب الاعلام الاستماع الى الرأي الاخر , و ليس التركيز على حالة غير مستقرة تسلك طريق الدموع و الاستعطاف للوصول الى الشهرة و استغلال فضول البعض لمضاعفة نسبة المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

و ختمت بالقول : سقط القناع و بدأت مرحلة الحساب و بالقانون .