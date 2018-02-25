قمة ناريه بين مانشستر يونايتد و تشيلسي من الدوري الإنجليزي

(المستقلة) …. يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسى فى الساعة الخامسة وخمس دقائق من عصر اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى قمة مباريات الجولة 28 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

موعد مباراة تشيلسى ومانشستر يونايتد

وتأتى مباراة القمة بين يونايتد وتشلسى فى توقيت غير مناسب للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام نيوكاسل فى المرحلة الماضية بهدف دون رد، وهى الخسارة الثانية لفريق مورينيو فى آخر ثلاث مباريات فى الدورى بعد أن سقط أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها.

كما تأتى المباراة فى ظل توتر العلاقة بين مورينيو ونجمه الفرنسى بول بوجبا، فبعد أن أبعده عن مباراة هادرسلفيد فى المباراة قبل الماضية بعد أداء متواضع أمام توتنهام، أشركه فى التشكيلة الأساسية أمام نيوكاسل ثم أخرجه فى الشوط الثانى وأدخل مايكل كاريك بدلا منه، ورغم ذلك نفى الشائعات التى تحدثت عن تردى علاقته بلاعب الوسط الفرنسى واصفا إياها بأنها “أكاذيب”.

مورينيو وكونتى

فى المقابل استعاد تشلسى نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، إثر تغلبه على وست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب 3-صفر فى الجولة الماضية، وخفف الفوز من الضغوط على كاهل أنطونيو كونتي المدير الفنى بعد النتائج المخيبة فى الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى انتشار تقارير صحفية تؤكد أن إدارة البلوز تستعد لإقالته وطرحت أكثر من اسم لخلافته، لكنه بقي متماسكا ورد بقوة على تلك الأنباء قائلا: “الفاشل هو من يبحث عن الأعذار”.

كما قدم تشيلسى أداء جيدا أمام برشلونة الإسباني الثلاثاء الماضى فى ذهاب الدور الثانى من دورى أبطال أوروبا، حيث تقدم بهدف لنجمه البرازيلى ويليان، قبل أن ينقذ الأرجنتينى ليونيل ميسي فريقه من الخسارة.