قمة نارية تجمع بين ليفربول الفائز بالدوري الانجليزي وتشلسي

المستقلة / .. يخوض فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على تشيلسى، فى السادسة والنصف من مساء بتوقيت مكة و بغداد اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يسعى كل الفريقان نحو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوارهما الصعب نحو التتويج باللقب، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 2.

وافتتح الريدز حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب “آنفيلد”، في الجولة الأولى للبريميرليج بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.

كما حقق البلوز انطلاقة قوية بالموسم الجديد أيضا حيث انتزع ثمينا من مضيفه فريق برايتون، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين الماضى، على ملعب “فالمر”.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لزيادة سجله التهديفى بعد الإنطلاقة التاريخية التي حققها بتسجيله “هاتريك” في الجولة الافتتاحية للبريميرليج ضد ليدز يونايتد.

من جانبه، أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزى، أن علاقته طيبة مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسى، وأنه يحترم مدرب البلوز، وأن ما يدور من شائعات عبر وسائل الإعلام حول وجود خلاف بينهما ما هى إلا مجرد أكاذيب وقصص من وحى خيال الصحفيين والمذيعين.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفى “ليس لدى أى خلاف مع فرانك لامبارد، إنها مجرد شائعات من الصحف، أنصحكم بعدم قراءة تلك الصحف”.

وأكد كلوب أن مباراة تشيلسى ستكون صعبة على كلا الفريقين، لكونهما فريقين كبيرين ولديهما لاعبين مميزين، وأن الريدز على استعداد جيد، وليس لديهم أي إصابات حتى الأن.

في المقابل، أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى الإنجليزى، غياب 4 من لاعبي البلوز عن مواجهة ليفربول وهم حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وبن تشيلويل، بسبب الإصابة، وأيضا سيغيب تياجو سيلفا بسبب استمرار عمله على رفع لياقته البدنية.

وقال لامبارد فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إن حكيم زياش وبوليسيتش وبن تشيلويل سيغيبون عن مواجهة الريدز بسبب الإصابات، وأيضا سيغيب تياجو سيلفا لكونه مازال يعمل على تحسين لياقته البدنية.

وأضاف مدرب تشيلسى، “تياجو سيلفا سيكون له تأثير عظيم فى غرف الملابس لأن اللاعبين يقدرونه كثيرا وأنا أتطلع جدا لرؤيته معنا”.