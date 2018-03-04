قمة نارية بين برشلونة المتصدر والوصيف اتلتيكو مدريد

(المستقلة) … يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على برشلونة فى السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت بغداد، على ملعب كامب نو، فى قمة مباريات الجولة 27 من الدورى الإسباني.

ويقف أتلتيكو عقبة بين برشلونة وإحراز لقبه الخامس والعشرين فى الليجا، خصوصا فى ظل الخطوات الناقصة المتتالية للفريق الكاتالونى، آخرها تعادله الثالث فى خمس مباريات يوم الخميس الماضى على ارض لاس بالماس المتواضع (1-1).

ونتيجة لذلك، تقلص فارق النقاط الـ11 بينهما فى يناير الى 5 نقاط فقط حاليا، ما يعنى أن أتلتيكو الذى تعادل مع الأرجنتينى ليونيل ميسى ورفاقه ذهابا (1-1)، يتحين فرصة تقليص الفارق الى نقطتين بحال فوزه فى ملعب “كامب نو”.

وبرغم تسجيل جريزمان رباعية فى مرمى ليجانيس الأربعاء وتحقيق 6 انتصارات متتالية فى الليجا، سيكون صعبا على أتلتيكو إلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة هذا الموسم وفى عقر داره، حيث فشل جريزمان بالتسجيل فى 9 مباريات.

فى المقابل، يتمتع برشلونة بقوة ضاربة تتألف من ميسى ولويس سواريز اللذين سجلا 59 هدفا هذا الموسم فى جميع المسابقات ويتصدران ترتيب هدافى الدورى، كما يعتمد الفريق الكاتالونى على صانع الألعاب البرازيلى فيليبى كوتينيو والفرنسى الشاب عثمان دمبيليه العائد من اصابة قوية.