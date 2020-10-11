قمة عراقية أردنية مصرية مرتقبة في القاهرة يوم الثلاثاء القادم

المستقلة / – أفادت مصادر رسمية، بأن اجتماعاً مرتقباً يجمع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بعد غدٍ الثلاثاء في القاهرة، لتكملة الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان في شهر آب الماضي .

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه المستقلة اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول قوله، إن “الوفد العراقي سيلتقي أيضاً المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريباً”.

وأضاف المصدر، أن “الوفد العراقي سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية”.