قمة صامتة بين يوفنتوس وإنتر تعيد للأذهان واقعة عمرها 11 عاما

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تقرر إقامة 6 مباريات في الجولة 26 من الدوري الإيطالي دون حضور جماهيري، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وانتشر فيروس كورونا في إقليمي لومبارديا وفينيتو الإيطاليين مؤخرا، ارتفع عدد حالات الإصابة به في الدولة الأوروبية إلى أكثر من 100 شخص، ما تسبب في تأجيل عدة مباريات بمختلف درجات الدوري الإيطالي.

ومن بين المباريات الـ6 التي سيتم تأجيلها لقاء ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وغريمه إنتر ميلان، على ملعب أليانز معقل اليوفي، يوم 1 مارس/أذار المقبل.

إقامة قمة يوفنتوس مع إنتر بدون جماهير أعاد للأذهان واقعة مشابهة حدثت قبل 11 عاما في مواجهة النيراتزوري، حين اضطر اليوفي لخوض مباراة بدون جماهيره.

واقعة بالوتيلي:

في أبريل/نيسان 2009 حل إنتر ميلان ضيفا على يوفنتوس في الجولة 32 من موسم 2008-2009 بالدوري الإيطالي، وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 توجيه جماهير اليوفي إهانات عنصرية للمهاجم ماريو بالوتيلي، لاعب إنتر وقتها، بسبب لون بشرته السمراء.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر معاقبة اليوفي بلعب يوفنتوس مباراة على أرضه دون جماهير، ورفض الالتماس الذي تقدم به النادي من أجل رفع العقوبة.

تعثر في غياب الجماهير:

يوفنتوس اضطر لمواجهة ضيفه أتالانتا في الجولة 36 دون جماهير، وانتهت المباراة بتعثر أصحاب الأرض بالتعادل 2-2.

نتيجة المباراة لم تؤثر كثيرا على يوفنتوس، الذي كان قد خسر بالفعل لقب الدوري الإيطالي في ذلك الموسم لصالح غريمه إنتر ميلان.

صراع متجدد:

القمة الصامتة بين يوفنتوس وإنتر سيكون لها دورا في حسم مصير لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم أيضا، حيث يحتل اليوفي، حامل اللقب، صدارة الترتيب حاليا برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النيراتزوري في المركز الثالث.