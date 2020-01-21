قمة ديربي لندن بين تشيلسي و الارسنال .. لمن الغلبة؟

المستقلة … ينتظر عشاق كرة القدم اليوم بشكل عام و محبي الدوري الانجليزي على وجه الخصوص اليوم واحدةً من اكثر المباريات حماسية في الدوري الانجليزي حيث يلتقي نادي تشيلسي غريمه الارسنال في قمة ديربي لندن.

نادي تشيلسي يحتل في ترتيب البريميرليج المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

كما تعتبر مباراة اليوم هي المواجهة التاسعة بينمها في البريميرليج، في مباراة تنطلق السابعة مساء.

وانتهت 6 مباريات من آخر 8 لقاءات منها بالتعادل، وحقق تشيلسي الفوز بهدف نظيف في شهر مارس/ آذار من عام 1993، أما آرسنال ففاز بنتيجة 3-1 في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.

ويستهدف تشيلسي اليوم تحقيق ثنائية الفوز ذهابًا وإيابًا على آرسنال في البريميرليج، للمرة الخامسة (2005- 2006/ 2009- 2010/ 2012- 2013/ 2015- 2016)، ويعد ليفربول (5 مرات) ومانشستر يونايتد (5 مرات) أكثر الفرق التي حققت تلك الثنائية أمام المدفعجية في عصر البريميرليج.

ولم يحقق آرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري أمام تشيلسي (تعادل وحيد- 6 هزائم)، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5-3 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011.

ومع ذلك يعد آرسنال أكثر الفرق التي حققت الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج في تاريخ البريميرليج، بواقع 7 انتصارات.