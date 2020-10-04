قمة بين يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الايطالي لأول مرة بقيادة بيرلو وجاتوزو

المستقلة / – سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة بين يوفنتوس ضد نابولي في الساعة 21:45 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة و بغداد، على ملعب أليانز ستاديوم في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في أول مواجهة بين الزملاء السابقين جينارو جاتوزو مدرب نابولي وأندريا بيرلو المدير الفني لليوفي ولعب الثنائي مع ميلان بين عامي 2001 و2012 وحققا سويا لقب دوري أبطال اوروبا عامي 2003 و2007 بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، كما لعبا دوراً محورياً في تتويج إيطاليا بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

ويسعى يوفنتوس للثأر من جاتوزو ونابولي في مباراة اليوم بعدما خسر نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي أمام نابولي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، وفي الدوري الموسم الماضي حقق كل فريق الفوز على أرضه .

وجمع يوفنتوس 4 نقاط حتى الآن من فوز وتعادل بينما ححق نابولي العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين.

وتحدث أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن مباراة اليوم وتطرق للحديث عن مباراة روما بقوله: “في المباراة السابقة لم نغلق المساحات بشكل جيد عندما تقدمنا على روما”.

وعن مباراة اليوم قال: “أعتقد أن نابولي قد تغير من حيث العقلية عقب وصول جاتوزو، فهم فريق قوي ومتماسك ومع ذلك فنحن متساوون معهم ونعرف ما يتعين علينا القيام به”.

ويغيب عن يوفنتوس في مباراة اليوم أدريان رابيو للإيقاف بعد طرده أمام روما بجانب المصابين أليكس ساندرو وفيديريكو برنارديسكي وماتياس دي ليخت، بينما يغيب عن نابولي الثنائي المصاب بفيروس كورونا إلماس وزيليسكي.

وقال بيرلو: “باولو ديبالا لم يلعب منذ شهرين ولكنه كان مستعدًا ليتواجد على مقاعد البدلاء ضد روما وبعد فترة من التدريب سنرى ما إذا كان سيشارك منذ البداية غدًا أو في الشوط الثاني”