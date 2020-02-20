قمة الدوري تثير خلافا جديدا بين الأهلي والزمالك

(المستقلة) – حسام الدين جمال – بعد ساعات قليلة من مباراة السوبر المصري بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، ثار خلاف جديد بين القطبين، على موعد مباراة القمة المقبلة بين القطبين.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، مساء الخميس، في مباراة السوبر المحلي، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه، وذلك قبل لقاء الفريقين، المقرر له الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز

القمة مطلب أهلاوي:

وأعلن رينييه فايلر، مدرب الأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة السوبر، تمسكه بإقامة القمة في موعدها الإثنين المقبل، وذلك ردا على انتشار أخبار بخصوص وجود اتجاه لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيلها إلى موعد لاحق، بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير/شباط الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب يوم 7 مارس/أذار المقبل بجنوب أفريقيا.

في المقابل فإن الزمالك يستضيف الترجي التونسي يوم 28 فبراير/شباط في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويقام الإياب في تونس يوم 6 مارس/أذار.

الزمالك يطالب بالتأجيل:

في المقابل قال باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أعتقد أن إقامة مباراة قمة الدوري في موعدها المحدد سيكون صعبا على الفريقين من أجل المحافظة على المجهود البدني للفريقين في دوري أبطال أفريقيا».

من جانبه أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في مداخلة مع قناة ناديه، رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري بموعدها المحدد، مبررا ذلك بظل رغبته في أن يفوز الأهلي على صنداونز في البطولة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الزمالك خاض مواجهة قوية أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي قبل عدة أيام من لقاء الأهلي، وحسمه بنتيجة 3-1.

ويتصدر الأهلي حاليا ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ31 نقطة.