قمة التعليم عن بعد في العراق لدعم التعليم خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد

(المستقلة).. بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE) ومنظمة اليونسكو في العراق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وإقليم كردستان، استضافت هواوي قمّة التعليم التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان “التعلّم مستمرٌ”، وذلك انطلاقاً من التزامها بالمساعدة في التخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على عملية التعليم في العراق. وتستهدف هذه القمة الافتراضية مناقشة فرص تحسين أطر وأدوات التعليم عن بعد خلال فترة الفيروس وتأمين الدعم لشركاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللجامعات من أجل الاستمرار في إتاحة إمكانيات التعلّم للطلاب في العراق والتعامل مع تحدياتها وتطوير آفاقها.

شارك في قمة التعليم عبر الإنترنت أكثر من 60 شخصاً من القادة والخبراء منهم: تشارلز يانغ، رئيس هواوي الشرق الأوسط، تاو زان، مدير معهد يونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم، باولو فونتاني، مدير اليونسكو في العراق، الدكتور حامد خلف أحمد، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد حسين، المدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان. كما حضر القمة خبراء أكاديميين من الجامعات العراقية منها جامعة النهرين وجامعة الكوفة وجامعة صلاح الدين وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين الجنوبية من أجل استعراض خلاصة تجاربهم وخبراتهم والتحديات التي واجهتهم في مجال التعليم عبر الإنترنت خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وساهمت قمة التعليم عبر الإنترنت بتسهيل تشارك الموارد لإيجاد الحلول الملائمة بما يضمن استمراريّة التعليم وجودة نوعيته عبر الإنترنت مع استمرار تعليق الدوام في المدارس والجامعات العراقية. كما هدفت إلى تمكين الشباب العراقي وتعزيز قدراته في إطار من التزام هواوي المستمر ببناء أنظمةٍ متكاملة تُعزز المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال تشارلز يانغ رئيس هواوي الشرق الأوسط: “أصبح الاتصال أكثر أهميةً في يومنا هذا لا سيّما مع انتشار جائحة فيروس كورونا. ونسعى من خلال قمة التعليم عبر الإنترنت إلى تقديم الدعم الكامل لكافّة العمليات في الجامعات وفي أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق والتوجّه نحو التعلّم عبر الإنترنت، مع الحد من انقطاع الطلاب عن التعلّم أثناء بقائهم في المنزل إلى الحد الأدنى. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية المعرفة والمهارات الأساسية من أجل تحقيق التقدّم الاجتماعي، ومن هذا المنطلق، فإننا ملتزمون بتوفير القيمة الاجتماعية من خلال الابتكارات التكنولوجي ونشر التقنيات الرقمية في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر التعاون مع الشركاء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة للمجتمع”.

وتماشياً مع رؤية العراق 2030، تعزز مساهمة شركة هواوي في قمة التعليم عبر الإنترنت وتدعم جهودها المتواصلة والهادفة إلى سدِّ الفجوة الرقميّة من خلال الارتقاء بمواهب الطلاب في العراق.

من جانبه قال زان تاو، مدير معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE): “يمكن أن يؤدي تعطيل التعليم نظراً لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد إلى توسيع الفجوات التعليميّة وتفاقم الهوّة الرقمية. لذلك، فإننا نضع في مقدمة أولوياتنا ضمان الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز الاندماج وتحقيق العدالة في مجال التعليم والتعلّم المستمر. ونتطلّع إلى العمل مع هواوي بهدف الجمع بين المحترفين الأكاديميين من أجل الاستفادة من خبراتهم ومواردهم بخصوص كيفيّة ضمان استمراريّة التعليم عبر استخدام مناهج التعلّم الرقمية”.

وتواصل هواوي جهودها من أجل خلق بيئةٍ تتميز بالانفتاح والتعاون والنجاح المشترك بحيث تكون قادرةً على تخطّي الحدود بما يضمن لنا احتضان مستقبلٍ أكثر نجاحاً وتماسكاً بالنسبة للتواصل على المستوى الوطني والعالمي خلال السنوات والعقود القادمة. ويُعتبر ذلك تجسيداً لإيمان شركة هواوي القوي بأهميّة بناء النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع انتقال المعرفة والخبرة من أجل سد الفجوة الرقمية والارتقاء بالاندماج الرقمي. وتندرج جميع جهود هواوي في سياق التزامها بدعم الحكومات من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز قدرات الشباب المسؤولين عن تحقيق التطلّعات والرؤى الوطنية والذين سيتولون في نهاية المطاف مهمة بناء الاقتصاد المتنوع المُستدام والمرتكز على المعرفة.