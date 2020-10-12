قلق من خطة هيكلة الدوري الانجليزي الممتاز

المستقلة / أوضح وزير الرياضة البريطانياليوم الاثنين ، أوليفر دودن، عن قلقه من أن تكون خطة ليفربول ومانشستر يونايتد لإعادة هيكلة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” محاولة “لانتزاع السلطة”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن بعض المقترحات “يمكن أن يكون لها تأثير ضار على اللعبة بأكملها”، وعبرت عن خيبة أملها من الدعم العام الذي قدمه رئيس دوري البطولة الإنجليزية، ريك باري، لها.

ويدعم الناديان خطة تشمل تغييرات جذرية في هيكلية البريميرليغ، أبرزها تقليل عدد فرق الدوري الممتاز من 20 إلى 18 فريقا بموسم 2022-2023، وإلغاء كأس رابطة المحترفين ومباراة درع المجتمع.

وكانت خطة الإصلاح، التي وضعها المالكون الأميركيون لفريق ليفربول الإنجليزي، مجموعة “فينواي سبورت”، بدعم من عائلة جليزر في فلوريدا المالكة لفريق مانشستر يونايتد، في عام 2017 وينظر إليها على أنها تغيير جذري في إدارة كرة القدم، وتم تسريعها بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وبسبب الوضع المالي الذي يواجه العديد من أندية دوري البطولة الإنجليزية.