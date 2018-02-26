قلعة طاهر بين ضفاف الشعرية العالمية و” الخيبة الكبرى “

(المستقلة)/ حيدر الحجاج/..احتفى اتحاد أدباء وكتاب ميسان المشغل النقدي في مقره الكائن في محافظة ميسان القديمة بالناقد والروائي حسن السلمان لصدور روايته قلعة طاهر الصادرة عن دار نينوى للدراسات والنشر وبحضور نخبة من ادباء ومثقفي المدينة.

وقدم الأمسية السينارست ضاري الغضبان بنص سيري عن منجز المحتفى به وما قدمه السلمان اثناء مسيرته الأدبية والثقافية والنقدية في المحافل المحلية والعربية وعطاء ثر اغنى الساحة الأدبية،بعدها اعتلى المنصة الناقد صادق ناصر الصكر بورقة نقدية تناولت الابعاد السردية مشيرا الى ان العلامة الفارقة للكتابة في قلعة طاهر هي الشعرية العالمية الشعرية التي عرفناها في قصص السلمان القصيرة.

وأضاف ان معظم الروايات العراقية كانت بلا تطلعات ومؤكدا على ان مهارات القصة القصيرة ليست كمهارات كتابة الرواية فقد تجد روائيا ناجحا وفي نفس الوقت تجده قاصا فاشلا وقد يحدث العكس،منوها الى ان الحياة في قلعة طاهر هي خيبة كبرى وعلينا ان نعشق الخيبة الكبرى مقتبسا ذلك من الكاتب الكبير سيورات.

واردف الصكر ان هنالك طموح جمالي وافر في قلعة طاهر متمثلا بشعرية الحدث وتلقائية الخطاب الشعري وفق أسلوب هارموني والتي تخلصت من التورمات التقريرية معتمدا على التقطيع السينمائي في روايته متجنبا الترهلات التي تثقل كاهل الرواية ، بعدها حل دور الشاعر رعد شاكر السامرائي بورقته التي تناولت الرواية من خلال اللغة الشعرية والتقطيع المشهدي الذي يشكل متعة واغراء لمواصلة القراءة الى اخر سطر من متن الرواية.

واشار الى ان السلمان ارتكز في بناء قلعة طاهر على ثلاث مرجعيات وهي سنوات الملكية العراقية وانتفاضات فلاحي الجنوب ضد شيوخ الاقطاع ونمط الحياة والتقاليد في مجتمع حافات اهوار الجنوب وفي ختام الجلسة انبرى المحتفى به متحدثا عن احداث الرواية التي تدور مجرياتها حول عائلة اقطاعية وإعلان الجمهورية وما رافقها من تغيرات سياسية وتحولات اجتماعية.

وأكد ان الرواية تشتغل على أسلوب التقطيع المشهدي السينمائي للأحداث وتسير حركة الشخصيات وفقا لمخطط سير الرواية بعدها فتح باب المداخلات من قبل الحاضرين التي أثرت الجلسة بمنحى فتنازي شيق.