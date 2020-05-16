قلة النوم تهدد مناعتك

حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة، حيث أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا 4 ساعات فقط بدلا من 8 ساعات.

وشددت الجمعية على ضرورة أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات من أجل تقوية جهاز المناعة، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وللتمتع بنوم هانيء ومريح تنصح الجمعية بالابتعاد عن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي واللاب توب قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة إلى ساعتين نظراً لأن الضوء الأزرق يؤثر بالسلب على هرمون “الميلاتونين” المسؤول عن إيقاع النوم/الاستيقاظ الصحي.