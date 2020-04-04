قفزة تاريخية لأسعار النفط.. والأنظار على اجتماع أوبك+

( المستقلة)…. نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، السبت، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ للمنظمة وحلفائها (أوبك+) لن ينعقد يوم الاثنين المقبل وسيؤجل إلى 8 أو 9 أبريل على الأرجح، للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

وقفزت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، لثاني جلسة على التوالي وسجلت عقود الخام الأميركي وخام برنت كلاهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين، بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه باجتماع مقبل.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10% إلى 15% من الطلب العالمي.

وجاء هذا التعافي الحاد من أسابيع من الخسائر بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن روسيا والسعودية ستتفاوضان، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم توافق على خفض إنتاجها.

واستمر صعود الأسعار، الجمعة، وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.17 دولار، أو 13.9% لتسجل عند التسوية 34.11 دولار للبرميل.

وكانت عقود برنت قفزت بما يصل إلى 47%، الخميس، مسجلة أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية أثناء التعاملات في يوم واحد، قبل أن تغلق مرتفعة 21%.

وتنهي عقود برنت الأسبوع مرتفعة 36.8%، وهي أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في تاريخ عقود خام القياسي العالمي.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة، 3.02 دولار أو 11.93% لتسجل عند التسوية 28.34 دولار للبرميل.

وتنهي عقود الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب قدرها 31.8% هي أيضا أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.

ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا طارئا، حيث يجري الحديث في الأسواق عن تخفيضات تعادل 10% من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 ملايين برميل يوميا، بحسب “رويترز”.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه حتى إذا خفضت مجموعة أوبك+ الإمدادات بمقدار 10 ملايين برميل يوميا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.( النهاية)