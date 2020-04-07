قطع سكنية للاجهزة الامنية والصحة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، الثلاثاء ، مديرية البلديات وبلدية الناصرية بتخصيص قطع سكنية للاجهزة الامنية والكوادر الصحية ، تثمينا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ادارة محافظة ذي قار اصدرت كتابا رسميا توجه فيه الدوائر المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والمباشرة بفرز وتوزيع قطع اراضي سكنية لجميع منتسبي قيادة شرطة المحافظة والدوائر الامنية الساندة ، اضافة الى الكوادر الصحية ممن لم يستلموا اراضي سابقا “.

واشار الى ان ” التوجيه تضمن تحديد قطع سكنية تليق بجهود وتضحيات الاجهزة الامنية والصحية ، وان المحافظة ستتابع اجراءات عمليات الفرز والتخصيص وسرعة العمل للمباشرة بالتوزيع على المشمولين “.