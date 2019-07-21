قطع الكهرباء عن ( 9)  فنادق سياحية بكربلاء الممتنعة عن تسديد الأجور

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت دائرة توزيع محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “ملاكات شعبة المحطات الصندوقية القسم الفني لتوزيع الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن ( 9 ) فنادق سياحية لامتناعها عن تسديد الأجور الكهربائية رغم الإنذارات المتكررة .

وقال إعلام الدائرة لـ ( المستقلة ) أن ” ملاكات شعبة المحطات الصندوقية ، القسم الفني لفرع توزيع كهرباء كربلاء بإشراف المهندس اياد جاسم وبالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن (9) فنادق سياحية في مركز مدينة كربلاء “.

وأضاف إن “قرار القطع جاء لعدم تسديد الأجور الكهربائية رغم الإنذارات المتكررة “، مبينا إن “الفنادق الممتنعة عن التسديد شملت ، الاسباط ، والساعة ، والخليج ، ونور المهدي ، والمطار ، واجياد ، وارض كربلاء ، والموسوي الاول ، والثاني “.