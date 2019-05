قطر للاستثمارات الرياضية تسعى لشراء حصة في نادي “ليدز يونايتد” الإنكليزي

(المستقلة) … ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الإنكليزية نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية دخلت في مفاوضات لشراء حصة في نادي “ليدز يونايتد” الإنكليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة حكومية تملك نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، ترغب في الحصول على حصة مسيطرة في “ليدز يونايتد” بصفقة قد تكون بوابة قطر لدخول كرة القدم الإنكليزية.

Qatar bid to buy stake in Leeds United – The Times#LUFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Championship https://t.co/Nd6Gkzt5KX

— ⚽️ Football News (@footy90com) May 26, 2019