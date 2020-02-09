قطر توقع اتفاقية لتزويد الكويت بمليون طن من الغاز سنويا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ وقعت شركة “قطر غاز” اتفاقية جديدة طويلة الأمد لتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى شركة “شل”، وتسليمها لدولة الكويت على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.

وقالت الشركة القطرية، في بيان الأحد، إن الاتفاقية تقضي بتزويد الكويت بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “قطر غاز 4”.

و”قطر غاز 4″ هو مشروعٌ مُشترك بين قطر للبترول التي تستحوذ على 70 بالمئة منه، وشركة شل التي تمتلك 30 بالمئة من المشروع، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

تأتي الاتفاقية، في أعقاب الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، الذي يقضي بتزويد الأخيرة بنحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022.