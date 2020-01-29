قطر تعلن عن تخرج أول فتاة برتبة طيار مقاتل

(المستقلة)..أعلنت قطر عن تخريج أول فتاة كطيار مقاتل، وذلك ضمن فعاليات تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية.

وذكر التلفزيون القطري أن أمير البلاد تميم بن حمد، حضر فعاليات تخريج الدفعة السابعة التي تضمنت تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل.

وبدأ العرض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميركية، فيما أعرب قائد كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية عن فخره لتخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب وأكملت متطلبات التخرج بكل كفاءة واقتدار.

المصدر: سبوتنيك عربي