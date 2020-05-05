قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة حادة لانتشار الداء في البلاد مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، في إحصائية جديدة، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 951 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 17142، بما في ذلك 15206 حالة تعتبر نشطة وتخضع حاليا للعلاج.