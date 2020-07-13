قطر تتصدر دول العالم بمستوى الأمان

تصدرت قطر، قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستوى العالمي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام الحالي الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو) وذلك من بين 133 دولة شملها التقييم.

وبحسب بيان أعلن في الدوحة مساء الأحد، يأتي تصدر قطر في المؤشر العالمي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، حيث أحرزت المركز الأول عالميا في عامي 2017 و2019 وحافظت على المركز الأول عربيا طيلة الفترة ذاتها، ما يعكس المستوى الثابت الذي تتمتع به الدولة في مجال الأمن والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد.

ووفقا لقواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، حيث إن الدولة التي تحتل الرقم الأكبر في ترتيب الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان، وقد أحرزت قطر الترتيب رقم (133) كأكثر الدول أمنا وأمانا.

ويعتمد المؤشر على النقاط الأقل لترتيب الدول في مستوى الجريمة وهو ما صنف قطر الأولى في انخفاض الجريمة بمجموع 9ر11 نقطة من 100 نقطة، كما يعتمد المؤشر النقاط الأعلى لترتيب الدول في مستوى الأمان والسلامة، حيث أحرزت قطر المرتبة الأولى بحصولها على 1ر88 نقطة من 100 نقطة، ويقاس معدل انخفاض الجريمة عكس معدل الأمان والسلامة.

وتعد موسوعة (نامبيو) من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.